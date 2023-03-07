Залужний повідомив про «дуже важливу зустріч» з колегами з США, Британії та Польщі

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив про «дуже важливу зустріч для України» з головнокомандувачем Об’єднаних збройних сил НАТО в Європі, командувачем ЗС США в Європі Крістофером Каволі, начальником Штабу оборони Великої Британії Тоні Радакіном, начальником Генштабу Збройних Сил Польщі Раймундом Анджейчаком та командувачем Групи сприяння безпеці України Антоніо А. Агуто.

«Вдячний їм за дуже змістовну та пряму розмову. Першочергово – поінформував про ситуацію на полі бою. Найбільш детально зупинився на Східному напрямку. Зокрема, щодо перебігу подій у Бахмуті. Не менш ретельно обговорили постачання військової допомоги – озброєння та боєприпасів. Питання посилення протиповітряної оборони, надання далекобійної зброї залишаються надважливими», – написав Залужний у фейсбуці.

За його словами, співрозмовники також продовжили діалог стосовно підготовки українських військових.

Як повідомили 7 березня у Генштабі ЗСУ, російські війська основні зусилля і далі зосереджують на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському й Шахтарському напрямках. За даними штабу, противник продовжує безуспішні наступальні дії в районі Оріхово-Василівки, Дубово-Василівки, Бахмута, Кам’янки, Авдіївки та Мар’їнки Донецької області.

Напередодні президент Володимир Зеленський розповів, що за підсумками Ставки верховного головнокомандувача військово-політичне керівництво країни вирішило продовжувати оборону Бахмута, на який у січні російські війська почали активний наступ.

Командувач Сухопутних військ, генерал-полковник Олександр Сирський 6 березня заявив, що бої за Бахмут на Донеччині досягли «найвищого рівня напруження».

За даними розвідки НАТО, Росія втрачає поблизу Бахмута в п’ятеро більше солдатів, ніж Україна.