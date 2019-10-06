У Запоріжжі створили «штаб супротиву капітуляції» і вимагають скликати сесію облради

У Запоріжжі 6 жовтня активісти оголосили про створення «штабу супротиву капітуляції, до якого увійшли понад 10 волонтерських, ветеранських та партійних організацій під час акції протесту. Як передає кореспондент Радіо Свобода, про заснування штабу оголосили під час акції протесту проти підписання так званої «формули Штайнмаєра» на майдані Героїв Революції під стінами Запорізької облради. В заході взяли участь понад 500 городян.

Під час мітингу також було озвучено його ключові вимоги, серед яких негайне скликання сесії Запорізької обласної ради та ухвалення відповідного звернення до центральних органів влади. Усі охочі могли залишити свої підписи під текстом резолюції віче.

«Питання два основних. Це що насправді включає ця формула славнозвісна. Тому, що в опублікованій її частині є слова «постійна дія спеціального статусу Донбасу», самі розумієте, що це насправді – федералізація. Це, по-перше. Пункт другий – це відведення наших військ, проти якого виступають місцеві жителі та переважна більшість військових. За результатами сьогоднішнього мітингу буде підписна резолюція з вимогою до нашої обласної ради виступити проти реалізації цих планів і зробити звернення до Верховної Ради», – повідомив під час мітингу ветеран бойових дій на Донбасі Валерій Прозапас.

Раніше зі схожими заявами не допустити реалізації «формули Штайнмаєра» виступили міські ради Сум, Кропивницького, Черкас, Івано-Франківська, а також Львівська та Хмельницька обласні ради.

6 жовтня акції протесту та віче проти «формули Штайнмаєра» відбуваються у столиці та низці великих міст України.

Тристороння контактна група в столиці Білорусі Мінську 1 жовтня узгодила й підписала документ, що розвиває так звану «формулу Штайнмаєра». Документ передбачає запровадження закону про «особливий статус» окупованої частини Донбасу після проведення там місцевих виборів, відповідно до законодавства України.

3 жовтня президент України Володимир Зеленський запевнив, що влада напише новий закон про «особливий статус» Донбасу в співпраці з «усім українським суспільством» і не буде «ніякої капітуляції, ніякої здачі національних інтересів України».