У Запоріжжі суд заарештував поліцейського, який п’яним поранив трьох військових

Комунарський районний суд Запоріжжя 26 листопада заарештував поліцейського, який у Запорізькій області зі зброї поранив трьох військових.

«За погодженим прокурором клопотанням Державного бюро розслідувань Комунарський районний суд міста Запоріжжя обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави правоохоронцю, який у стані алкогольного сп’яніння влаштував стрілянину в селищі поблизу Запоріжжя», – йдеться в повідомленні територіального управління ДБР у Мелітополі.

25 листопада Державне бюро розслідувань повідомило про підозру правоохоронцю, який влаштував стрілянину в селищі поблизу Запоріжжя, поранивши трьох військовослужбовців.

В Офісі генерального прокурора уточнили, що поліцейський здійснив щонайменше 13 пострілів.

Правоохоронцю повідомили про підозру в закінченому замаху на вбивство, вчиненому відносно більше ніж двох осіб (ч. 2 ст. 15, п. 1 ч. 2 ст. 115 КК України).



