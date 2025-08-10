Російські військові обстріляли автовокзал у Запоріжжі, 12 постраждалих – ОВА

Війська РФ удень 10 серпня завдали удару по автовокзалу в Запоріжжі, повідомила кореспондентка Радіо Свобода.

Як розповів очільник обласної військової адміністрації Іван Федоров, по місту вдарили двома КАБами. Під завалами на місці удару по автовокзалу ще можуть бути люди. Другий удар було завдано по університетській клініці.

«Вісім постраждалих, один з них – у тяжкому стані, такі попередні наслідки ворожої атаки на Запоріжжя. Стан чотирьох людей медики оцінюють як середньої тяжкості. Всім постраждалим надається необхідна допомога. Рятувальна операція продовжується», – повідомив голова ОВА перед 19:00.

Згодом Іван Федоров додав, що число поранених зросло до 12.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



