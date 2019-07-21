У Запоріжжі на виборчій дільниці розпилили газ

У Запоріжжі у відчинене вікно будівлі школи, де розташована одна з дільничних виборчих комісій на 76 окрузі, група осіб розпилила газ із балончиків після закриття дільниці для підрахунку голосів. Про це на своїй сторінці у Facebook написав кандидат у народні депутати по даному мажоритарному округу Володимир Москаленко.

За його словами, йдеться про сльозогінний газ.

Інформацію про інцидент кореспонденту Радіо Свобода підтвердили у головному управлінні Національної поліції Запорізької області поліції, а також спостерігачі «Опорі», що працюють на місці. Постраждалих внаслідок інциденту немає. Підрахунок голосів на дільниці тимчасово припинений – проводиться провітрювання приміщення.

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Наразі на місці працює слідчо-оперативна група поліції. Осіб, що розпилили газ, затримали. Як повідомляють представники «Опори», серед затриманих є неповнолітні.

За фактом події поліція готується відкрити кримінальне провадження.

В «Опорі» щодо того, про який саме газ ідеться, заявили, що такої інформації не мають. У поліції також цього не уточнили.

21 липня в Україні пройшли дострокові парламентські вибори. Дільниці зачинилися о 20:00.

На посади народних депутатів претендують майже шість тисяч кандидатів.

За даними національного екзит-полу, до Верховної Ради проходять п’ять партій.