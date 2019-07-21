У Запоріжжі на виборчій дільниці розпилили газ

У Запоріжжі у відчинене вікно будівлі школи, де розташована одна з дільничних виборчих комісій на 76 окрузі, група осіб розпилила газ із балончиків після закриття дільниці для підрахунку голосів. Про це на своїй сторінці у Facebook написав кандидат у народні депутати по даному мажоритарному округу Володимир Москаленко.
За його словами, йдеться про сльозогінний газ.
Інформацію про інцидент кореспонденту Радіо Свобода підтвердили у головному управлінні Національної поліції Запорізької області поліції, а також спостерігачі «Опорі», що працюють на місці. Постраждалих внаслідок інциденту немає. Підрахунок голосів на дільниці тимчасово припинений – проводиться провітрювання приміщення.
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Наразі на місці працює слідчо-оперативна група поліції. Осіб, що розпилили газ, затримали. Як повідомляють представники «Опори», серед затриманих є неповнолітні.
За фактом події поліція готується відкрити кримінальне провадження.
В «Опорі» щодо того, про який саме газ ідеться, заявили, що такої інформації не мають. У поліції також цього не уточнили.
21 липня в Україні пройшли дострокові парламентські вибори. Дільниці зачинилися о 20:00.
На посади народних депутатів претендують майже шість тисяч кандидатів.
За даними національного екзит-полу, до Верховної Ради проходять п’ять партій.
Дострокові парламентські вибори
- 21 липня в Україні відбуваються дострокові парламентські вибори. Їх призначив президент Володимир Зеленський у свої перші дні на посаді.
- На 424 місця у Верховній Раді претендують майже шість тисяч кандидатів.
- В Україні продовжує діяти змішана виборча система: 225 народних депутатів обирають за партійними списками та 199 – на одномандатних округах. Ще у 26 округах на Донбасі та в Криму вибори не проводяться, оскільки ці території нині непідконтрольні українській владі. Кожному виборцю мають дати два бюлетені: один із переліком партій, другий – зі списком «мажоритарників».
- ЦВК має встановити результати виборів до 5 серпня. Упродовж наступних п’яти днів їх мають оприлюднити в офіційній пресі. Відповідно до Конституції, на своє перше засідання Рада має зібратися до 9 вересня 2019 року включно, тобто «не пізніше ніж на тридцятий день після офіційного оголошення результатів виборів».
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