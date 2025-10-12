Війська РФ атакували безпілотником автомобіль на Запоріжжі, водій загинув – влада

Російські військові безпілотником атакували автомобіль у Запорізькій області, 32-річний водій загинув на місці, повідомив 12 жовтня очільник обласної військової адміністрації Іван Федоров.

За його словами, це сталося в Оріхівській громаді Пологівського району.

«За уточненою інформацією, внаслідок російського удару FPV-дроном по автівці у селі Новопавлівка дістали поранення троє людей. Постраждав 36-річний чоловік – брат загиблого. Поранені і дві сестри – 17 і 19 років», – написав Федоров у телеграмі.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.