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Зеленський провів засідання Ставки: говорили, зокрема, про підготовку армії до зими

Учасники зустрічі «розглянули план дій сил оборони щодо подальшої деокупації українських територій»

Президент Володимир Зеленський провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача, повідомляє Офіс президента 19 вересня.

Засідання відбулося за участі головнокомандувача Збройних Сил Валерія Залужного, начальника Головного управління розвідки Міноборони Кирила Буданова, представників військового командування та голів силових відомств, а також голови ОП Андрія Єрмака.

Учасники зустрічі заслухали доповіді командувачів військ щодо ситуації на фронті і «розглянули план дій сил оборони щодо подальшої деокупації українських територій».

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«Окремо учасники зупинилися на підготовці сил оборони до зимового періоду. У цьому контексті було розглянуто питання забезпечення військовослужбовців комплектами зимової форми, взуттям, засобами обігріву», – йдеться в повідомленні.

Офіс президента зазначає, що під контролем Ставки залишаються питання забезпечення армії, зокрема, озброєнням і боєприпасами.

15 вересня президент України Володимир Зеленський заявив, що майже вся Харківська область деокупована. Згодом в Офісі президента уточнили, що Збройні сили України звільнили від російських військ 421 населений пункт.

Жителі деокупованої Балаклії повертаються додому з евакуації (відео)
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Жителі деокупованої Балаклії повертаються додому з евакуації (відео)

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