Зеленський: українська оборонна промисловість «набирає обертів»

Президент Володимир Зеленський заслухав доповідь керівника Служби зовнішньої розвідки щодо ситуації з паливним сектором у Росії після ударів, які він назвав «далекобійними санкціями». Про це він розповів у вечірньому зверненні 16 вересня.

«Дякую за влучність операторам українських дронів, дякую нашим виробникам як наших дронів, так і ракет. Відчувається, що українська промисловість набирає обертів», – заявив він.

Крім того, президент повідомив про доповідь щодо намірів російської влади, зокрема, щодо інших країн:

«Жодного дружнього наміру в Росії немає, і це мʼяко кажучи. Система там перебудовується під можливості війни в будь-який момент і проти будь-якого супротивника. Це можна перебити тільки санкціями, сильними санкціями світу, і нашою далекобійністю».

Зеленський повторив, що Україна позитивно сприймає ініціативи Сполучених Штатів щодо припинення війни, але «саме Путін зацікавлений у вбивствах». Він висловив сподівання, що світ зробить з цього висновки, особливо після вторгнення російських дронів у Польщу.

«І важливо, щоб і в Європі дійсно відчули, що, коли йдеться про Росію, йдеться не про того чи іншого її сусіда – йдеться про всіх. Інакше Росія зробить висновки й тільки розширить війну, причому не обов’язково проти саме України», – сказав президент.

Напередодні прем’єр-міністерка Юлія Свириденко зазначила, що на виробництво зброї у проєкті держбюджету передбачені щонайменше 44,3 мільярда гривень – на українські боєприпаси, ракети, протиракетну оборону, авіаційну та бронетанкову техніку.



