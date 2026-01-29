Зеленський: «Нафтогаз» імпортує понад 50% своїх потреб у електроенергії

Президент Володимир Зеленський провів 29 січня нараду з прем’єр-міністеркою Юлією Свириденко та керівником «Нафтогазу» Сергієм Корецьким. За його словами, вона стосувалася передусім наслідків російських атак по нафтогазовій інфраструктурі та відновлення обʼєктів газової інфраструктури.

«Сергій Корецький доповів і по виконанню довгострокових домовленостей із партнерами у Європі, а також щодо деяких проєктів стратегічного розвитку нафтогазової сфери. «Нафтогаз» також імпортує електроенергії більше ніж 50 % від власних потреб споживання, тим самим допомагаючи всій системі», – повідомив президент.





Голова держави також повідомив, що Україна продовжує імпортувати достатні обсяги газу та «суттєво диверсифікувала» канали поставок.

«Також важливо забезпечити відновлення й заміну обладнання – усі відповідні доручення є. Дякую всім нашим партнерам, які підтримують і допомагають», – додав він.

Зеленський вказав на укладену напередодні чергову угоду з Європейським інвестиційним банком на 50 мільйонів євро фінансової допомоги. За його словами, саме ЄІБ і Європейський банк реконструкції та розвитку забезпечують основний обсяг фінансової підтримки.

Днями «Нафтогаз України» повідомив, що Росія атакувала його інфраструктуру 15 разів від початку січня.

Від початку повномасштабного вторгнення з лютого 2022 року Росія завдає ударів по енергетичній інфраструктурі України. З початком осені 2025 року війська РФ посилили обстріли української енергетики.

Служба безпеки України кваліфікує удари Росії по українській енергетичній інфраструктурі як злочини проти людяності. У СБУ раніше зазначили, що від початку цьогорічного опалювального сезону задокументувала щонайменше 256 повітряних атак РФ на енергооб’єкти і системи теплопостачання України.



