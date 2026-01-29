Міненерго повідомляє про знеструмлення у трьох областях через обстріли РФ

У Дніпропетровській, Донецькій і Запорізькій областях 29 січня є знеструмленні споживачі внаслідок російських ударів по об’єктах енергетичної інфраструктури, повідомив перший заступник міністра енергетики України Артем Некрасов.

За його словами, аварійно-відновлювальні роботи тривають «усюди, де це дозволяє безпекова ситуація».

За даними Міненерго, в Києві й Київській області зберігається дефіцит потужностей. «Оператор системи розподілу у столиці застосовує тимчасові графіки з урахуванням наявного обсягу доступної потужності. Повернення до стабільних прогнозованих графіків погодинних відключень відбудеться після стабілізації роботи енергосистеми», – йдеться в повідомленні.

У міністерстві нагадали, що по всій країні діють графіки погодинних відключень, а також обмеження потужності для промисловості й бізнесу, а в кількох регіонах додатково застосовуються аварійні відключення.

«Такі рішення є вимушеними й необхідними для збереження цілісності енергосистеми. Головною причиною нинішніх вимушених відключень є наслідки нічних обстрілів українських електростанцій та підстанцій систем передачі й розподілу електроенергії. Найскладнішою залишається ситуація у прифронтових та прикордонних регіонах, де відновлення електропостачання ускладнене постійними бойовими діями», – повідомили у Міненерго.

Крім того, за даними міністерства, через негоду без електропостачання залишаються понад 500 населених пунктів в Одеській, Вінницькій, Миколаївській, Київській, Чернігівській, Черкаській і Кіровоградській областях.

Після останніх масованих атак РФ в енергосистемі України діє режим надзвичайної ситуації, найскладніша ситуація – в Києві й на Київщині. За даними місцевої влади, в Києві на ранок 29 січня без теплопостачання залишаються 613 багатоповерхівок – з майже шести тисяч, опалення в яких зникло внаслідок атаки РФ на критичну інфраструктуру столиці 24 січня.

За даними міської влади, більшості із цих будинків двічі відновлювали або намагалися відновити опалення після попередніх масованих обстрілів 9 і 20 січня.

Тим часом, у ДТЕК повідомили, що від півночі 29 січня в Києві запроваджують тимчасові оновлені графіки вимкнень електроенергії, які замінять екстрені вимкнення, що діяли після масованх російських обстрілів.

У компанії попередили, що графіки будуть нерівномірні в різних районах через особливість пошкоджень енергосистеми і в перші кілька днів будуть допрацьовуватися.

Від початку повномасштабного вторгнення з лютого 2022 року Росія завдає ударів по енергетичній інфраструктурі України. З початком осені 2025 року війська РФ посилили обстріли української енергетики.

Служба безпеки України кваліфікує удари Росії по українській енергетичній інфраструктурі як злочини проти людяності. У СБУ раніше зазначили, що від початку цьогорічного опалювального сезону задокументувала щонайменше 256 повітряних атак РФ на енергооб’єкти і системи теплопостачання України.