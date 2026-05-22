Зеленський очікує на «відповіді від американської сторони» щодо подальших переговорів

Зараз українські позиції «сильніше, ніж у попередні роки», заявив президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 22 травня.

«Від початку року 590 кілометрів нашої території звільнено і під контролем. Тенденція – точно не в інтересах окупанта, ми продовжуємо нарощувати показники знищення російського особового складу – це разом із санкціями всіх форм примушує Росію до вибору дипломатії», – сказав він.





Про це, за словами Зеленського, він розповів під час розмови з прем’єром Великої Британії Кіром Стармером, президентом Франції Емманюелем Макроном і канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом:

«Я дав детальну інформацію, яка є у нашої розвідки про плани росіян. Військові плани та політичні плани. Треба зараз усе зробити, щоб активізувати дипломатію. Я очікую відповіді й від американської сторони – по можливих форматах та графіку зустрічей».

Зеленський очікує, що новини щодо «готовності американців» можливі наприкінці тижня.

Читайте також: Експосолка США в Києві каже, що Трамп поставив під ризик американських дипломатів у Києві в 2025-му – Reuters

Сьогодні державний секретар Сполучених Штатів Марко Рубіо заявив, що переговори між Україною та Росією за посередництва США не відбуваються і що вони «не були продуктивними». Водночас він висловив готовність Вашингтону знову долучитися до процесу, якщо буде можливість вести плідні перемовини.

Через загострення ситуації на Близькому Сході тристоронні переговори України, США і Росії, які тривали протягом січня і лютого, були відкладені на невизначений час.