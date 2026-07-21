Зеленський повідомив про підготовку до «різних варіантів розвитку подій» на північних напрямках

Президент Володимир Зеленський продовжує спілкуватися з командирами армійських корпусів – про це він заявив 21 липня.

За його словами, зустрічі відбуваються за участі заступника голови ОП Павла Паліси та виконувача обов’язків міністра оборони Євгена Хмари. Вони стосуються першочергових потреб фронту, захисту прикордонних напрямків та бачення командирами деталей стратегії оборони України:

«Говорили з командирами 9-го, 12-го, 14-го, 15-го, 16-го, 18-го, 21-го корпусів та 30-го корпусу морської піхоти. Дякую за пропозиції. Командири доповіли про стан справ на відповідних напрямках та активність російської армії, плани ворога та наші можливості протидії».





Зеленський додав, що командування проаналізувало деталі захисту Херсону, міст і громад Дніпровщини, зокрема, Нікополя. Зокрема, йдеться про протидію російським дронам, захист людей і необхідне додаткове постачання.

Президент зазначив, що заслухав доповідь про ситуацію на північному кордоні:

«Була доповідь про нашу підготовку до різних варіантів розвитку подій на Чернігівсько-Київському напрямку, враховуючи інформацію від розвідки та постійний пошук росіянами додаткових шляхів затягування і розширення війни. Обговорили потреби у посиленні фронтової ППО. Визначили необхідні рішення для продовження корпусної реформи».

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Останніми днями Зеленський повідомляє про консультації з військовими командувачами, зокрема, Володимиром Горбатюком, Михайлом Драпатим, Олегом Апостолом і Андрієм Білецьким. Зустрічі відбувалися на тлі протестів через відставку міністра оборони Михайла Федорова та вимог відставки головнокомандувача Збройних сил Олександра Сирського.

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський 30 червня заявив, що російські війська готують можливі наступальні дії на півночі України і можуть завдати удару по Чернігівщині, заявив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський.