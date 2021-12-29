Українці назвали Зеленського розчаруванням 2021 року - опитування

Президента Володимира Зеленського понад 45% українців вважають розчаруванням року, свідчать результати соціологічного дослідження, проведеного фондом «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова.

В той же час 17,3% опитаних вважають його політиком року.

Соціологи помітили зростання обох показників Зеленського за останні 12 місяців. Торік Зеленського називали розчаруванням року 28% респондентів, а політиком року – майже 15%.

Друге і третє місця в номінації «політик року» опитані українці з невеликою перевагою віддали Дмитру Разумкову та Петру Порошенку – у них 8,1% та 8% відповідно. Після Зеленського найбільшими розчаруваннями для українців стали Порошенко, Віктор Медведчук та Разумков.

Мемом 2021 року українці назвали пресконференцію Володимира Зеленського.

Партія «Слуга народу» залишається лідером електоральних симпатій в Україні, однак її перевага над іншими політичними силами незначна.