Зеленський у США обговорив із конгресменами потреби на полі бою та тиск на Росію

Президент Володимир Зеленський у Постійному представництві України при ООН у Нью-Йорку зустрівся з двопартійною делегацією Сенату й Палати представників США: Крісом Кунсом, Марком Келлі Річардом Блюменталем, Джо Вілсоном, Грегорі Міксом та Йонг Кім. Про вчорашню зустріч повідомила пресслужба президента та деякі сенатори 25 вересня.

Зеленський подякував конгресменам за двопартійну підтримку, зазначивши, що сторони «мали хорошу розмову». Він розповів про ситуацію на фронті та потрби України в зброї. Основним пріоритетом є протиповітряна оборона.

Читайте також: Зеленський: Україна відкриває експорт зброї, щоб показати партнерам системи, які перевірені в умовах війни

Президент також зазначив, що цього року Київ представить резолюцію ООН, яка засуджує викрадення та депортацію українських дітей.

Як передає ОП, сенатор-демократ Річард Блюменталь розповів, що спільно із республіканцем Ліндсі Гремом вніс на розгляд законопроєкт, який визнає Росію визнається державою–спонсором тероризму, якщо вона не поверне викрадених дітей.

У своєму акаунті X Блюменталь висловив думку, що Україна може сприяти виробництву та розробці безпілотників у США завдяки «величезному досвіду», отриманому у війні з проти Росії з використанням безпілотників:

«Спільне американо-українське виробництво може вивести нас на передову, перш ніж наші супротивники розроблять безпілотники на базі штучного інтелекту, здатні нести зброю масового ураження».





Учасники зустрічі також обговорили важливість посилення санкцій проти Росії, використання заморожених активів і подальший розвиток співпраці зі США, особливо в контексті угоди щодо мінералів.

Офіс президента наводить слова конгресвумен від Республіканської партії Йонг Кім, яка розповіла, що комітет Палати представників із закордонних справ минулого тижня ухвалив «додаткову підтримку, зокрема, розширення партнерства з питань безпеки мінералів».

Демократи в комітеті закордонних справ нижньої палати Конгресу підтвердили участь свого представника Грегорі Мікса в зустрічі і його готовність «наполягати на подальшій підтримці України, в тому числі військовій допомозі та інвестиціях у відбудову України».

Сенатор Марк Келлі розповів, що сторони мали «дуже продуктивну розмову» про потреби України на полі бою та в підтримці виробництва.





«Росія розпочала цю війну, але Україна може виграти її, якщо ми продовжуватимемо працювати разом з нашими союзниками та продовжуватимемо тиснути на Росію», – додав він.

Президент України Володимир Зеленський напередодні в своїй промові на Генасамблеї ООН попередив усі країни-члени, що розпочата Росією повномасштабна війна проти України запустила «найбільш руйнівні перегони озброєнь у людській історії». Найбільшу небезпеку, за його словами, становлять дрони зі ШІ.