Зеленський видав указ про утворення Сумської МВА

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про утворення Сумської міської військової адміністрації.

«На виконання закону України «Про правовий режим воєнного стану» постановляю: 1. Утворити Сумську міську військову адміністрацію Сумського району Сумської області. 2. Генеральному штабу Збройних сил України, Сумській обласній державній адміністрації здійснити відповідно до закону України «Про правовий режим воєнного стану» заходи, пов’язані з утворенням військової адміністрації, зазначеної у статті 1 цього Указу», – йдеться в документі, оприлюдненому на сайті голови держави.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Розпорядженням президента очільником Сумської міської військової адміністрації призначений Олексій Дрозденко, який раніше був заступником голови Сумської обласної військової адміністрації.

Минулого місяця мера Сум Олександра Лисенка відсторонили від посади на два місяці, повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура, яка подавала до Вищого антикорупційного суду відповідне клопотання.

«9 жовтня 2023 року слідчий суддя ВАКС задовольнив клопотання детективів НАБУ, погоджене прокурором САП, та відсторонив від займаної посади мера міста Суми, якого спільно з директором Департаменту інфраструктури Сумської області викрито на проханні та одержанні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі, а саме 2 130 000 гривень. Строк відсторонення – два місяці», – йшлося в повідомленні.

3 жовтня обом чиновникам повідомили про підозру.

Вищий антикорупційний суд 4 жовтня обрав запобіжний захід міському голові Сум у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави в розмірі 3 мільйони гривень. 6 жовтня стало відомо, що Олександр Лисенко вийшов під заставу.

За даними слідства, підозрювані вимагали хабар за вирішення питання щодо тарифу на сміття і «нестворення штучних перешкод» для діяльності одного з підприємств.

Сам Лисенко відкидає звинувачення в отриманні неправомірної вигоди та стверджує, що грошей «не бачив, не отримував і поруч з ними не знаходився».