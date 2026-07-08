Зеленський розповів Трампу, чому «складно» їхати до Москви – «в повітрі багато українських дронів»

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп висловив переконання, що невдовзі відбудеться зустріч лідерів України та РФ, де «станеться щось позитивне», але погодився з думкою українського колеги Володимира Зеленського, що місцем такої зустрічі навряд чи могла б стати Москва.

«Але одне з того, про що я говорив із ним (Володимиром Путіним – ред.), було: де він хотів би зустрітися? Він сказав: в ідеалі – у Москві. Я відповів: «У Москві ви не зустрінетеся. Це просто неможливо. Так не вийде», – розповів Трамп.

«Ви б поїхали до Москви?» – запитав американський президент, звертаючись до українського.

Володимир Зеленський відповів, що «це складно». «У повітрі зараз багато українських дронів. Ось чому. Європа?» – парирував президент України.

«Ні, до Європи теж складно. Я не хочу ставити йому (Путіну – ред.) це запитання», – зазначив лідер США.

Президент України Володимир Зеленський 4 червня оприлюднив відкритий лист до російського президента Володимира Путіна, у якому, серед іншого, запропонував визначити «чітку дату зустрічі». Він зазначив, що до «розпочатого між нами двостороннього треку» можуть приєднатись інші учасники – Європа та США.

Речник Кремля Дмитро Пєсков 4 червня заявив, що «якщо Зеленський хоче зустрітися з Путіним, він може приїхати до Москви», повідомляють російські держЗМІ.

Президент США Дональд Трамп, реагуючи на лист, зазначив, що «було б чудово», якби Зеленський і Путін зустрілися.

Раніше Кремль заявляв про пропозицію провести таку зустріч у Москві. Українська сторона таку можливість відкидає. Зеленський заявляв, що пропозиція зустрічі у Москві спрямована на затягування переговорного процесу.

Натомість Україна пропонувала провести таку зустріч на нейтральному майданчику. Назвалися такі країни як Швейцарія, Туреччина.

Москва також називає виведення українських військ із території всієї Донецької області умовою припинення вогню в Україні.

Влада України відмовляється виконувати вимогу про передачу всього Донбасу під контроль Росії.