Зеленський у Любліні розповів Туску про «роботу у Вашингтоні» і звернув увагу на безпеку українців у Польщі

Президент України Володимир Зеленський, який повертається до Києва після міжнародного турне, 29 липня в Любліні провів зустріч із прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском.

«Обговорили багато двосторонніх питань, і серед них історичний діалог між нашими державами. Розповів про нашу дипломатичну роботу у Вашингтоні. Говорили також про оборонну співпрацю і пріоритетні питання для захисту наших міст і громад від жорстоких російських ударів. Антибалістика – це ключовий пріоритет. Безпека й захист України – це також безпека й захист Польщі. Наша співпраця посилює і наш регіон, і всю Європу», – написав президент у телеграмі.

Зеленський також звернув увагу на останні інциденти з українськими біженцями, які залишаються в Польщі.

«Окремо обговорили безпекові виклики, які є, на жаль, і для наших людей: важливо, щоб українці, які через війну залишили дім і знайшли прихисток у Польщі, почувалися в безпеці», – констатував глава української держави.

Раніше цього тижня сам прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск після побиття пари українців у Вроцлаві закликав польського президента Кароля Навроцького відреагувати на такі інциденти.

Голова уряду також закликав громадян Польщі реагувати і негайно повідомляти про такі акти насильства і висловив сподівання, що правоохоронці зроблять усе можливе, щоб винуватців подібних інцидентів швидко затримували і притягували до відповідальності.

Раніше видання Polsatnews повідомило з посиланням на матір однієї з постраждалих, що на пару громадян України напали у Вроцлаві 26 липня. За словами жінки, її дочці знадобилися шви, в неї та її супутника підозрюють струс мозку.

Дільнична інспекторка поліції Вроцлава Александра Фреус підтвердила журналістам, що напад має ознаки такого, що відбувся на етнічному ґрунті. Правоохоронці отримали заяву від постраждалих.

Генеральне консульство України у Вроцлаві 27 липня закликало польську поліцію оперативно відреагувати на ймовірний черговий випадок нападу на громадян України.

Того ж дня міністр внутрішніх справ Польщі Марцін Кєрвінський повідомив про затримання двох чоловіків, підозрюваних у побитті українців у Вроцлаві. Ще одного нападника шукають.