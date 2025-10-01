Зеленський оголосив містами-героями населені пункти семи областей

Президент України Володимир Зеленський 1 жовтня підписав указ про присвоєння почесної відзнаки «Місто-герой України» 16 населеним пунктам у семи областях України.

Згідно з рішенням глави держави, такий статус відтепер матимуть прифронтові міста на Донеччині (Дружківка, Костянтинівка, Краматорськ, Слов’янськ, Покровськ), Запоріжжі (Гуляйполе та Оріхів), Дніпропетровщині (Павлоград, Марганець, Нікополь), Харківщині (Куп’янськ), Сумщині (Суми і Тростянець).

Також до списку зараховані міста Баштанка і Вознесенськ на Миколаївщині, які відіграли важливу роль у зупиненні просування військ РФ у 2022 році, і місто Старокостянтинів на Хмельниччині, яке є важливим елементом оборони України та регулярно зазнає російських обстрілів.

В указі йдеться, що рішення ухвалене «з метою відзначення подвигу, масового героїзму та стійкості громадян, виявлених у захисті своїх міст під час відсічі збройній агресії Російської Федерації проти України».

У зверненні після оприлюднення указу Зеленський назвав ці 16 населених пунктів «містами, завдяки яким врятовані тисячі життів наших людей».

Загалом уже 26 міст мають відзнаку міста-героя. Президент Володимир Зеленський встановив почесну відзнаку «Місто-герой України» 6 березня 2022 року та присвоїв її Волновасі, Гостомелю, Маріуполю, Харкову, Херсону й Чернігову, а 24 березня 2022 року – Бучі, Ірпеню, Миколаєву та Охтирці.