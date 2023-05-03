Зеленський відвідає Берлін 13 травня – ЗМІ

Президент України Володимир Зеленський планує прибути до Берліна 13 травня, повідомляє 3 травня агенція DPA, а також видання Tagesspiegel і Bild.

Згідно з повідомленням, 14 травня українського лідера прийме канцлер Німеччини Олаф Шольц, згодом того ж дня Зеленський вилетить до Ахена для вручення премії Карла Великого за 2023 рік.

Німецька поліція, на дані якої посилалося видання Tagesspiegel, не відповіла одразу на запит про коментар.

Представник уряду відмовився підтвердити візит, сказавши лише, що про зустрічі Шольца влада оголошує щоп’ятниці, це оголошення стосується планів на найближчий тиждень.

3 травня президент України Володимир Зеленський прибув із не оголошеним заздалегідь візитом до Фінляндії.