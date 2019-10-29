Зеленський прокоментував розведення сил у Золотому-4 і дату саміту «нормандської четвірки»

«Усе буде спокійно» після розведення сил та засобів у Золотому-4, заявив президент України Володимир Зеленський у коментарі «Настоящему времени» (спільний проєкт Радіо Свобода та Голосу Америки).

«Розведення здійснюється на ділянці, де не було пострілів більш ніж сім днів. І це за нашими даними, і за даними ОБСЄ. За всіма даними. Це в Катеринівці [Донецької області], я там був, все спокійно. Ми все контролюємо. Усе буде спокійно», – сказав Зеленський.

У відповідь на питання, чи відома дата зустрічі лідерів «нормандської четвірки» президент заявив: «Ще нічого не знаю».

Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявив, що вже є попередня дата саміту лідерів «нормандського формату», проте поки він не може говорити про неї.

29 жовтня штаб української воєнної Операції об’єднаних сил повідомив, що о 12:00 почався процес розведення сил і засобів у районі Золотого-4 на Луганщині.

1 жовтня в столиці Білорусі Мінську учасники Тристоронньої контактної групи щодо мирного врегулювання ситуації на сході України домовилися про початок розведення сил і засобів біля Петрівського Донецької області і Золотого-4 Луганської області із 7 жовтня.

Як повідомив міністр закордонних справ України Вадим Пристайко, це розведення були змушені відкласти через порушення російськими гібридними силами режиму припинення вогню в цих місцевостях. Зокрема, вранці 7 жовтня бойовики впродовж 20 хвилин вели обстріл у районі ділянки планованого розведення сил біля Золотого.