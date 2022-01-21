Зеленський: військова підтримка з боку адміністрації Байдена сильніша, ніж була раніше

Президент України Володимир Зеленський заявив, що військова підтримка з боку США за каденції президента Джо Байдена є більшою, ніж була раніше.

«Чесно кажучи, я не з тих політичних лідерів, які обговорюють деталі військової підтримки, тому що я вважаю, що вони мають бути конфіденційними. Я думаю, що військова підтримка з боку адміністрації Байдена сильніша, ніж була раніше. Чи вистачить її, я скажу «ні», але не йдеться про конкретного американського президента. Ми стикаємося з гібридною війною. Нас атакують: військова атака, кібератаки, енергетичні атаки», – заявив Зеленський в інтерв’ю The Washington Post, відповідаючи на запитання, чи надають США всю військову допомогу, необхідну Україні.

Перебуваючи в Києві 19 січня, державний секретар США Ентоні Блінкен повідомив, що Сполучені Штати мають намір продовжити військову допомогу Україні найближчими тижнями.

«Якщо Росія доведе до кінця будь-який агресивний намір і поновить свою агресію, аби вторгнутися в Україну, ми надамо Україні додаткові матеріали, окрім тих, що вже перебувають у процесі поставок, і які у подальшому потрібні для захисту України», – сказав держсекретар США.

Раніше цього тижня в Білому домі заявили, що Росія в будь-який момент може почати наступ на Україну. Водночас США сподіваються, що президент Росії Володимир Путін обере дипломатію, а не подальше протистояння.

З осені минулого року у ЗМІ почали з’являтися повідомлення з посиланням на дані розвідки про концентрацію російських військ на кордоні з Україною. США й інші країни Заходу припустили, що Москва готує військове вторгнення.

Кремль ці заяви відкинув і зажадав від США і НАТО гарантій безпеки, зокрема, не розширювати Альянс на схід.