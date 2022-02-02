Зеленський і Ердоган проведуть зустріч 3 лютого – ОП

Президенти України і Туреччини Володимир Зеленський і Реджеп Тайїп Ердоган 3 лютого проведуть переговори в Києві, повідомила пресслужба українського голови держави.

Ердоган перебуватиме в Україні з офіційним візитом.

За повідомленням, о 13:00 пройде офіційна церемонія зустрічі президентів у Маріїнському палаці. На 15:25 запланована зустріч Зеленського й Ердогана з представниками ЗМІ.

Речник президента Володимира Зеленського Сергій Никифоров підтвердив раніше Радіо Свобода, що Ердоган планує приїхати до України в рамках планового візиту в рамках Стратегічної ради Україна-Туреччина, проте точну дату не повідомляв.

Сам президент Туреччини також анонсував свій візит.

Минулого місяця Ердоган застеріг Москву від нового вторгнення в Україну і заявив, що не вважає «реалістичним варіантом» нове вторгнення Росії в Україну.

За його словами, Україна є «сильною країною». «Я не бачу вторгнення Росії в Україну як реалістичний варіант, тому що це не звичайна країна», – наголосив Ердоган.

За словами президента Туреччини, Росія, перш ніж ухвалити рішення має проаналізувати ситуацію «в усьому світі і свою власну». Він додав, що регіон більше не може миритися з війною і що такий крок «не буде правильним».

Пізніше речник Ердогана заявив, що президент Туреччини розмовляв із президентами України і Росії Володимиром Зеленським і Володимиром Путіним і запросив їх обох провести зустріч у Туреччині.

Речник Ердогана заявив, що Туреччина готова відіграти роль у зниженні напруження між Росією і Україною, щоб «уникнути будь-яких військових дій, наслідки яких будуть значними і незворотними».

В Офісі президента України Радіо Свобода заявили, що ініціатива президента Туреччини Реджепа Тайїпа Ердогана запросити президентів Росії та України на переговори не нова.

«Туреччина вже запрошувала пару місяців тому, і Росія вже відповіла, що їм такий формат не цікавий», – сказав речник президента Володимира Зеленського Сергій Никифоров, коментуючи останнє таке запрошення.

При цьому позиція Зеленського, за його словами, щодо таких зустрічей залишається незмінною: «Україна готова говорити в будь-яких форматах, за посередництва США, за посередництва Туреччини. Будь-які формати, які б дали результати».