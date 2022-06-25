Зеленський: понад 20 тисяч військових відзначені державними нагородами за 4 місяці війни

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що за чотири місяці повномасштабної війни понад 20 тисяч українських військових відзначені державними нагородами.

«Точніше – 20 463. Це Збройні сили, це Нацгвардія, прикордонники, це наші рятувальники, поліцейські, розвідка, Служба безпеки, наші медики, УДО, Держспецзвʼязку, спецпризначенці НАБУ, ДБР і працівники Служби судової охорони... 156 воїнів отримали звання Героя України. Ось такий масштаб хоробрості, ось такий рівень спротиву. І якщо лише тих, чий подвиг вже відзначено нагородами, – понад 20 тисяч, то на які взагалі ракети хтось там у Росії може сподіватися? Яка артилерія, які міни можуть допомогти окупантам, якщо їм протистоїть реально масовий і народний спротив?», – сказав президент у вечірньому зверненні 25 червня.

Він також наголосив, що російський ракетний обстріл у ніч на 25 червня є черговим аргументом у переговорах з партнерами.

«От вже в понеділок братиму участь у саміті «Групи семи». На тижні відбудеться й саміт НАТО. 45 ракет за половину доби і якраз напередодні таких зустрічей. Все зрозуміло. Ще одне підтвердження саме нашої позиції. Це підтвердження, що санкційних пакетів проти Росії недостатньо, збройної допомоги для України треба більше і що системи протиповітряної оборони – сучасні системи, які є в наших партнерів, – мають бути не на полігонах або на зберіганні, а в Україні, де вони зараз і потрібні. Потрібні більше, ніж у будь-якому іншому місці у світі», – сказав Зеленський.

У ніч на 25 червня територію України, за даними військового командування, «масовано обстріляли» ракетами, випущеними у тому числі з території Білорусі.

Зокрема, на Житомирщині внаслідок ракетного удару загинув військовий, ще один був поранений. На Львівщині постраждали четверо людей. Внаслідок обстрілів Дніпропетровщини постраждала одна жінка.

Ввечері 25 червня дві ракети вдарили по Сарнах на Рівненщині, по цивільних об’єктах, внаслідок чого загинути три людини, четверо – поранені.