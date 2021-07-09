Зеленський призначив Сергія Никифорова своїм прессекретарем

Президент Володимир Зеленський офіційно призначив журналіста Сергія Никифорова своїм прессекретарем. Про це свідчить указ президента від 9 липня.

«Призначити Никифорова Сергія Сергійовича Прес-секретарем Президента України», – йдеться в указі.

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Раніше про намір Зеленського призначити Никифорова на цю посаду Радіо Свобода розповів радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

Досі Сергій Никифоров працював ведучим новин на телеканалі «Україна24», до цього він працював на каналі Euronews.

Крім того, Зеленський звільнив Юрія Костюка з посади заступника керівника ОП і призначив його своїм позаштатним радником.

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Посаду Костюка в Офісі президента отримав Олексій Дніпров, який досі був керівником апарату ОП. Замість нього апарат очолила Марія Вітушок.

У квітні повідомлялося, що речниця президента України Володимира Зеленського Юлія Мендель залишає посаду. 3 червня 2019 року Володимир Зеленський призначив її своїм прессекретарем.