Зеленський підписав указ про підготовку свого послання до Ради

Президент Володимир Зеленський розпорядився готувати своє щорічне звернення до Верховної Ради про внутрішнє і зовнішнє становище України. Відповідний указ він підписав 17 вересня.

Документ, оприлюднений на сайті голови держави, передбачає створення робочої групи з підготовки проєкту послання. Ця група, очолювана головою Офісу президента Андрієм Єрмаком, має в місячний строк визначитися зі структурою і графіком підготовки проєкту послання, змістом відповідних матеріалів і до 1 грудня 2025 року підготувати й подати документ на розгляд.

Указ передбачає, що керівник робочої групи може залучати до роботи в ній представників органів виконавчої влади, наукових установ, громадських об’єднань, а також вітчизняних й іноземних учених, незалежних експертів.

Дата самого виступу президента в парламенті поки що невідома.

Минулого року Зеленський виступав зі щорічним посланням президента України до парламенту й українського народу 19 листопада, представляючи «план стійкості» України.