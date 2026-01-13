Зеленський: у СЗР доповіли про «непублічні підходи в партнерів» до комунікації з Росією

Президент Володимир Зеленський повідомив 13 січня заслухав доповідь першого заступника керівника Служби зовнішньої розвідки Олега Луговського.

За його словами, Луговський «поінформував про непублічні підходи в партнерів до комунікації з російською стороною та реальне ставлення до України й до перемовин на цьому етапі». Деталей щодо таких підходів президент не озвучив.

«Важливо, щоб усі наші позиції базувались на справжніх перспективах», – зазначив він.

Зеленський додав, що доручив зовнішній розвідці надати партнерам нову інформацію щодо спроб Росії намагання розширити танкерний флот:

«Завдяки нашим скоординованим з частиною держав заходам тиску на тіньовий флот щонайменше 20% суден флоту зупинились, і Росія намагається компенсувати цю втрату залученням нових суден. Усі вони мають бути додані в санкційні списки. Будемо продовжувати й санкційний тиск на команди танкерів, капітанів, страховиків та всю інфраструктуру тіньового флоту».

За оцінкою президента, чинні обмеження російського морського експорту нафти мають скоротити російські доходи щонайменше на 30 мільярдів доларів на рік. Він очікує, що додатковий тиск збільшить цей обсяг, а відтак скоротить фінансування війни Росії проти України.

Він також заявив, що Україна інформуватиме партнерів про нові схеми китайських компаній, які допомагають Росії обходити санкції.

Напередодні Зеленський повідомив, що Києву відомо про комунікації американської сторони з Росією «щодо базової політичної рамки для закінчення війни».