Умєров: українська команда провела третю зустріч із делегацією США в Парижі

Представники України провели черговий раунд консультацій із делегатами Сполучених Штатів, повідомив секретар Ради національної безпеки і оборони Рустем Умєров 7 січня.

За його словами, зустріч пройшла за участі спеціального посланника президента США Стіва Віткоффа, посла Чарльза Кушнера, зятя Трампа Джареда Кушнера і співробітника Білого дому Джоша Груенбаума.

«Це вже була третя зустріч з американською стороною протягом двох днів у Парижі», – повідомив секретар РНБО.

Він уточнив, що, крім нього, з боку України брали участь начальник Генерального штабу Збройних сил Андрій Гнатов, керівник Офісу президента Кирило Буданов, перший заступник голови ОП Сергій Кислиця, голова парламентської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія та радник Офісу президента Олександр Бевз.

«Предметно обговорили ключові елементи базової рамки завершення війни. Окремо зосередилися на можливих форматах подальших контактів на рівні лідерів за участі України, європейських партнерів і США», – розповів Умєров.





Українські делегати за підсумками дня готують детальну доповідь дл президента, додав він.

6 січня в Парижі завершилися переговори «Коаліції охочих» щодо плану завершення російської-української війни і гарантій для України. У зустрічі взяли участь керівники ЄС і НАТО, лідери 27 країн, представники Туреччини, Японії, Австралії, Нової Зеландії, а також спеціальний представник президента США Стів Віткофф і зять Дональда Трампа Джаред Кушнер.

Після саміту президент Володимир Зеленський повідомив, що українська та американська делегації також ведуть окремі переговори в рамках зустрічі в Парижі.



