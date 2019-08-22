Зеленський поговорив із Туском про неприйнятність повернення Росії до G7 – ОП

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову із президентом Європейської ради Дональдом Туском, під час якої висловив занепокоєння заявами про можливість повернення Росії до «Групи семи», повідомляє офіс українського голови держави.

«Дональд Туск підтримав занепокоєння президента України у зв’язку із заявами про можливість повернення Росії до «Групи семи». Володимир Зеленський закликав Європейський союз виявити рішучу позицію стосовно неможливості повернення РФ до «Сімки» без усунення причин, через які Росію з неї було свого часу виключено, – окупації Криму та агресії на Донбасі», – йдеться в повідомленні.

Дональд Туск запевнив Володимира Зеленського у незмінності спільної позиції ЄС щодо солідарності з Україною й пообіцяв, що відстоюватиме таку позицію під час саміту G7 24-26 серпня у Франції, додали в ОПУ.

Президент України 22 серпня також направив усім лідерам країн G7 окремі письмові звернення із закликом і надалі посилювати свою підтримку України, йдеться в повідомленні.

Днями президент США Дональд Трамп уже не вперше заявив, що, на його думку, було б доцільно повернути Росію до складу цієї групи, відновивши формат «Групи восьми» – з цієї групи Росію виключили навесні 2014 року через окупацію нею українського Криму і заяв про приєднання півострова до її складу.

Раніше президент Франції Емманюель Макрон говорив, що повернення Москви до неформального клубу провідних держав залежить від її зусиль для реалізації мінських домовленостей про врегулювання на сході України – хоча причиною виключення Росії стала окупація Криму ще до початку її агресії на Донбасі.

Після згаданої заяви Трампа проти можливості безумовного повернення Росії виступили Німеччина, Велика Британія і Франція, а також Європейський союз, – але в їхніх заявах не було прямих згадок про необхідність для Росії повернути Україні окупований нею Крим.

Тим часом Володимир Зеленський нагадував, що умовами, за яких повернення Росії до «порядку денного високої дипломатії» могло б бути можливе, є повернення Криму, поряд із припиненням бойових дій на Донбасі і звільненням українських політв’язнів і моряків.