Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного після його критики

Президент України Володимир Зеленський заявив, що не має наміру звільняти українського посла у Великій Британії, колишнього головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Про це він сказав, відповідаючи на запитання в інтерв’ю німецькому мовнику ARD.

«Так, я її (критику – ред.) чув… Вважаю, що зараз не час для політики, бо ми у стані війни. Це – моя позиція. Інші вирішили інакше. Ми – вільна країна», – сказав Зеленський.

На запитання, чи залишатиметься Залужний на посаді посла, президент відповів: «Звичайно». «Чи виникло враження, що я хотів звільнити його?» – додав він.

Коментуючи зауваження Залужного щодо планування контрнаступу в 2023 році, президент сказав: «Усі знають мою відповідь на ці питання. Я не хочу грати в політику. Я поважаю нашу армію, і я поважаю те, як вона воювала на різних етапах війни проти Росії протягом усіх цих років. Ось і все. І глибше іти в цю історію я не хочу. Мене це не дуже цікавить».

На запитання про те, чи свідчать, на його думку, заяви Залужного про початок виборчої кампанії, Зеленський сказав: «Не знаю, запитайте його». Раніше Валерій Залужний заявляв, що не підтримує ідей проведення виборів під час війни і не створює політичних партій і штабів.

Колишній головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний розповів в інтерв’ю агентству Associated Press, оприлюдненому 18 лютого, що мав розбіжності в поглядах із президентом Володимиром Зеленським щодо оборони після початку повномасштабного вторгнення Росії в лютому 2022 року.

За словами генерала, розроблений разом із партнерами в НАТО план контрнаступу влітку 2023 року провалився, оскільки «Зеленський та інші офіційні особи не виділили необхідних ресурсів». Залужний стверджує, що початковий план полягав у тому, щоб зосередити достатньо сил в «одному кулаці» для деокупації окремих територій Запорізької області, а потім висунутися в бік Азовського моря. Воєначальник вважає, що це перерізало б коридор, який армія РФ використовувала для постачань із Криму.

Замість реалізації цього плану, розповів Залужний, Сили оборони України були розподілені по великій території, що послабило ударну міць.

Також колишній головнокомандувач ЗСУ сказав, що у вересні 2022 року він мав «напружену» зустріч у штабі Зеленського, після якої вирушив до свого офісу в Києві. За кілька годин «кількадесят» агентів СБУ з’явилися в його офісі для обшуку приміщення. Залужний розповів, що правоохоронці не сказали, що саме шукають, але він завадив їм обшукати документи та комп’ютери. Він назвав рейд явною погрозою і в присутності співробітників спецслужби зателефонував тодішньому керівнику Офісу президента Андрію Єрмаку та голові СБУ Василю Малюку. Після цих дзвінків агенти були відкликані.

У СБУ, коментуючи це повідомлення, заявили Радіо Свобода, що співробітники Служби безпеки опинилися в законспірованому командному пункті тодішнього головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного в ході іншої кримінальної справи. Згідно з роз’ясненням, у той час СБУ проводила слідчі дії в рамках кримінального провадження за напрямком боротьби з організованою злочинністю за великою кількістю адрес. За однією з цих адрес, додала пресслужба СБУ, на той час був нещодавно розміщений один із законспірованих запасних командних пунктів Залужного.

«По факту жодні обшуки чи слідчі дії з боку СБУ за цією адресою не відбулись, додатково Василь Малюк і Валерій Залужний прокомунікували це відразу і особисто, ситуація була прояснена», – заявили в Службі безпеки.

23 лютого в інтерв’ю агентству France-Presse президент Зеленський, реагуючи на заяви посла Залужного, сказав, що «сьогодні обговорювати деталі, про які говорив Валерій Федорович, також дуже негарно. Бо ніхто з цього не виграє».

Валерій Залужний є колишнім головнокомандувачем Збройних сил України, Верховний головнокомандувач ЗСУ Володимир Зеленський звільнив його з посади в лютому 2024 року. У травні 2024 року Залужного призначили надзвичайним і повноважним послом України у Великій Британії.