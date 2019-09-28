Зеленський звільнив ексзаступника голови СБУ Демчину з військової служби

Президент України Володимир Зеленський звільнив з військової служби колишнього першого заступника голови Служби безпеки України Павла Демчину. Відповідний указ Офіс президента оприлюднив 28 вересня.

«Звільнити генерал-полковника Демчину Павла Володимировича з військової служби в запас Служби безпеки України у зв’язку із проведенням організаційних заходів з правом носіння військової форми одягу», – йдеться в документі.

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Генерал-полковник Павло Демчина подав у відставку з посади першого заступника голови СБУ в травні 2019 року.

У березні 2017 року НАБУ відкрило провадження проти першого заступника голови Служби безпеки України Павла Демчини після того, як журналісти проекту «Слідство.Інфо» показали автопарк та будинок під Києвом, які належать матері дітей Павла Демчини Ользі Воловчук, і виявили, що офіційних доходів їй для цього не вистачило б.

У вересні 2018 року Служба безпеки України повідомила, що Демчина звернувся до ГПУ через «вчинення кримінальних правопорушень» співробітниками Національного антикорупційного бюро України. Посадовець СБУ стверджував, що текст підозри ґрунтувався винятково на внесених до нього «недостовірних даних».

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Програма журналістських розслідувань «Схеми» (спільний проект Радіо Свобода та телеканалу «UA:Перший») також виявила, що родичі Павла Демчини, які проживають на Рівненщині, заселилися в маєтки, вартість яких неспівмірна з їхніми скромними доходами.

У ЗМІ генерал-майора Демчину називали наближеним до соратника президента Ігоря Кононенка і «смотрящим» за СБУ від партії влади.

26 лютого Конституційний суд визнав неконституційною статтю Кримінального кодексу, яка передбачає покарання для чиновників за незаконне збагачення.