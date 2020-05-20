Замовники вбивства Катерини Гандзюк сядуть за ґрати – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявляє, що замовники вбивства Катерини Гандзюк сядуть за ґрати.

«За мою каденцію люди, які вбили, посаджені. Є питання, хто замовив. У нас є відповідь, ми знаємо, хто замовив. Зараз ця справа вже повністю передана до суду, і суд, я впевнений, дасть справедливий вирок, і замовники, – не замовник, а замовники, – сядуть за ґрати. Останній крок залишився – це суд. Суд повинен бути незалежним і надати незалежний вирок. Тиснути на суд не можемо, але будемо робити все, щоб усе було дійсно справедливо, і ці люди обов’язково сядуть у тюрму», – сказав Зеленський 20 травня на пресконференції з нагоди річниці його президентства.

Група активістів регулярно проводить заходи з вимогою до глави держави притягнути до відповідальності винуватців убивства херсонської чиновниці та активістки Катерини Гандзюк. Одна з таких акцій вібулася і безпосередньо перед пресконференцією президента.

«Очевидно, що генпрокурор та голова СБУ не розповідають президенту про справжній стан речей. Ми готові розповісти президенту… про відсутність доказів в матеріалах справи і про помилки слідства», – йдеться в повідомленні громадської ініціативної групи «Хто замовив Катю Гандзюк».

27 квітня Служба безпеки України повідомила, що під процесуальним керівництвом Офісу генпрокурора завершила досудове розслідування у кримінальному провадженні за підозрою голови Херсонської облради Владислава Мангера і помічника-консультанта депутата цієї самої ради Олексія Левіна в організації нападу на Катерину Гандзюк, що призвів до її смерті.

Активісти заявили, що вважають передчасним рішення завершити досудове слідство. На їхню думку, генпрокурор Ірина Венедіктова «зливає справу». Остання це заперечує.

Чиновниця Херсонської міської ради, активістка Катерина Гандзюк померла 4 листопада 2018 року. Це сталося через три місяці після того, як її облили концентрованою сірчаною кислотою у Херсоні.

У справі Гандзюк уже винесено вирок п’ятьом особам: безпосередньому організатору злочину Сергію Торбіну і його співучасникам – Микиті Грабчуку, Володимиру Васяновичу, В’ячеславу Вишневському і Віктору Горбунову. Їм призначено покарання від трьох до шести з половиною років позбавлення волі.

Голові Херсонської обласної ради Владиславу Мангеру повідомили про підозру у вчиненні злочину.

Олексія Левіна у січні цього року затримали в Болгарії. 16 березня його екстрадували в Україну.