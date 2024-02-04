Президент призначив Федорова головою Запорізької ОВА

Президент Володимир Зеленський призначив Івана Федорова головою Запорізької ОВА 4 лютого.

«Призначити Федорова Івана Сергійовича головою Запорізької обласної державної адміністрації», – сказано в указі №48/2024.

У неділю, 4 лютого, Зеленський відвідав Запоріжжя і провів нараду з силовиками, а також представив Івана Федорова як новопризначеного голову Запорізької обласної державної адміністрації.

«Потрібно зробити все, щоб Україна повернулась у ваш рідний Мелітополь. Україна сьогодні бореться за це. Це обов’язково станеться», – сказав Зеленський Федорову.

До сьогодні Федоров був мером Мелітополя. У 2022 році потрапив у російський полон за відмову співпраці з окупантами. Наступного дня близько двох тисяч жителів міста вийшли на протест з вимогою звільнити Федорова. Після 6 днів полону його було обміняно на 9 полонених російських солдатів-строковиків.

Наприкінці січня Кабмін затвердив кандидатуру мера Мелітополя Івана Федорова на посаді голови Запорізької обласної військової адміністрації. Тоді Федоров розповів, що в разі його призначення главою Запорізької ОВА, «виконувати обов’язки мера буде, або його перший заступник, або секретар ради».

Мелітополь перебуває під окупацією російських військ від початку повномасштабного вторгнення Росії до України. У березні 2022 року окупанти викрали міського голову Івана Федорова, якого згодом обміняли. З того часу Федоров перебуває на вільній території України.