Зеленський розповів про план стійкості Києва і роль Кубракова. Кличко відреагував

Президент України Володимир Зеленський заявив, що прагне, щоб його радник з питань інфраструктури та взаємодії з громадами Олександр Кубраков, Раніше Зеленський повідомив про зустріч з Олександром Кубраковим перед РНБО щодо основних підсумків цього зимового сезону й підготовки до наступної зими щоб він допоміг з енергетичною ситуацією у Києві.

«Складна ситуація в столиці. Я хочу, щоб Кубраков, якщо буде якась спільна робота зі столицею, принаймні я хотів, щоб він трішки допоміг, сконцентрувався саме на енергетиці столиці. Але всі повноваження у мера. Якщо вони захочуть, щоб держава їм допомагала, будемо допомагати їм максимально», – сказав він на брифінгу.

Раніше президент повідомив, що на засіданні Ради національної безпеки та оборони затвердили плани стійкості для всіх областей та обласних міст, крім Києва, якому надали додатковий час на «підготовку відповідних змістовних документів».

За його словами, столиці надали додатковий тиждень на підготовку плану стійкості на проходження наступної зими.

«Все-таки потрібно працювати на людей, на державу. Тут питання, якщо не буде захищений план, то столицю чекає така сама зима», – додав він.

Міський голова Києва Віталій Кличко заявив, що план стійкості міста, до розробки якого залучали експертів енергетичної галузі, потребує участі і допомоги держави як фінансової, так і законодавчої. Але, за його словами, сьогодні місцевій владі дали зрозуміти, що наразі Києву не допомагатимуть.

«Бо в загальний бюджет допомоги країни містам у втіленні планів стійкості уряд Київ не включив. Варіанти, що і як ми будемо робити в цій ситуації, як будемо коригувати ті плани, які сформували, зараз оперативно опрацьовуємо», – написав він у телеграмі.

На тлі зими з сильними морозами російські війська посилили удари по українському енергетичному сектору. Регулярних атак РФ зазнавав Київ – обмеження світла стали ще суворішими, а в частини будинків не було теплопостачання.

Після одного з російських ударів значних руйнувань зазнала Дарницька ТЕЦ, яка обслуговує близько 500 тисяч киян у Дніпровському і Дарницькому районах Києва. Мер Віталій Кличко заявляв, що на її відновлення знадобиться щонайменше два місяці.

За даними Повітряних сил ЗСУ, українські військові за зиму відбили 14 масованих комбінованих російських атак.



