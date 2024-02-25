«Довга бесіда в різних тональностях»: Зеленський про зустріч із Путіним у 2019 році

Президент України Володимир Зеленський розповів про зустріч із лідером Росії Володимиром Путіним у Парижі 9 грудня 2019 року «за закритими дверима», яка відбулася під час саміту в «нормандському форматі».

«У нас була довга бесіда в різних тональностях. Я йому (президенту РФ Володимиру Путіну – ред.) говорив, що Мінські угоди не спрацюють, бо сама тематика відведення військ вздовж лінії зіткнення не працююча... Я показував: подивись, за який час ми відвели. Я йому показав, що ми будемо 20 років відводити, це значить, що ми будемо 20 років знаходитись у стані замороженого конфлікту, який говорить про те, що війна не закінчилась. Ось про що ми говорили. Дуже довго про це говорили, торгувались», – згадав Зеленський, відповідаючи на запитання журналістів під час пресконференції 25 лютого у Києві.

Другим питанням перемовин, за словами Зеленського, була «історія по газу, про суд, який виграла Україна».

«Але ви знаєте, як вони реагують на виграні процеси. Там було акцептування того, що вони передадуть гроші нам, ми отримали тоді гроші», – зазначив президент України.

Третє питання тієї зустрічі, за словами глави держави, – щодо обміну полоненими.

«Тоді ми поміняли понад 100 людей», – зазначив Зеленський.

Також, український лідер наголосив, що під час розмови у грудні 2019 року, Путін «постійно підіймав питання ceasefire (припинення вогню – ред.)».

«Але як це може спрацювати, ми потім побачили. Кілька місяців щось там пробувало працювати, але все одно потім були втрати», – зазначив Зеленський.

Водночас президент України зазначив, що «погано пам’ятає» всі деталі тієї зустрічі, оскільки має враження, що «це було в іншому житті і все було по-іншому». Однак президент додав, що «дуже довго все це було».

9 грудня 2019 року президенти України та РФ Володимир Зеленський та Володимир Путін провели двосторонню зустріч у Єлисейському палаці.

У грудні 2023 року медіа повідомляли, що президент Росії Володимир Путін запевняв свого китайського колегу Сі Цзіньпіна під час його візиту до Москви, про те, що війна Росії проти України може тривати п’ять років.