Зеленський: є інформація про підготовку Росією масованого удару

Президента України Володимир Зеленський заявив, що є інформація про підготовку Росією масованого удару.



«Доручив командувачу Повітряних сил ЗСУ Анатолію Кривоножку, міністру оборони України Михайлу Федорову та керівнику Укренерго Віталію Зайченку протягом дня підготувати необхідні додаткові заходи захисту, враховуючи інформацію від розвідки про підготовку Росією масованого удару», – написав він у телеграмі після наради по ситуації в областях.

Зеленський зауважив, що сили РФ вночі застосували ракети проти об’єктів української енергетики.



«Навіть напередодні зустрічей трьох сторін у Женеві російська армія не має інших наказів, крім продовження ударів по Україні. Це красномовно – як Росія ставиться до дипломатичних зусиль партнерів. Кожна російська ракета – це відповідь агресора на заклики закінчити війну, і саме тому ми наполягаємо: тільки з достатнім тиском на Росію та чіткими гарантіями безпеки Україні реально закінчити цю війну», – додав президент.

Читайте також: Україна вистояла, незважаючи на удари армії Росії по енергетиці. А морози відступлять

Російські військові в ніч проти 16 лютого атакували Україну чотирма протикорабельними ракетами «Циркон», балістичною ракетою «Іскандер-М», керованою авіаційною ракетою Х-31П, а також 62 ударними БпЛА, повідомили Повітряні сили ЗСУ.

За даними «Укренерго», в Україні внаслідок російських ударів по енергетичній інфраструктурі на ранок 16 лютого є знеструмлені споживачі в Донецькій, Дніпропетровській, Черкаській і Одеській областях.

Служба безпеки України кваліфікує удари Росії по українській енергетичній інфраструктурі як злочини проти людяності. У СБУ раніше зазначили, що від початку цьогорічного опалювального сезону задокументувала щонайменше 256 повітряних атак РФ на енергооб’єкти і системи теплопостачання України.

У Міністерстві закордонних справ України заявили, що кваліфікують російські удари по енергетиці, які позбавляють теплопостачання українців на тлі сильних морозів, як акти геноциду.

Російський міністр закордонних справ Сергій Лавров заявив, що Росія нібито не починала атак на цивільні об’єкти, а саме Україна першою почала бити по її енергооб’єктах.