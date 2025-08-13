Президент України Володимир Зеленський прибув до Берліна, повідомляє його пресслужба.

Він планує зустрітися з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем, а також взяти участь у відеоконференції з президентом США Трампом та європейськими лідерами.

15 cерпня, як очікується, пройде зустріч президент США Дональд Трамп із російським лідером Володимиром Путіним. Зустріч пройде в Анкориджі, найбільшому місті штату Аляска.

11 серпня Дональд Трамп припустив можливість «деякого обміну територіями» між Україною й Росією, і висловив невдоволення зауваженнями керівництва України про необхідність конституційного погодження в цьому випадку.

Читайте також: «Сподіваюся, що президент США це розуміє» – Зеленський про неможливість рішень про долю України на зустрічі Трампа й Путіна

Як пише The Wall Street Journal, Володимир Путін заявив спецпосланцю Трампа Стіву Віткоффу, що погодився б на повне припинення вогню, «якщо Україна виведе війська з усієї Донецької області». Згодом, як повідомило The Washington Post обізнане джерело, з’явилося підтвердження, що Путін не готовий відмовитися від претензій на захоплені Росією території в Херсонській та Запорізькій областях.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не віддаватиме свої території Росії. Ні його, ні європейських лідерів на саміт на Алясці не запросили, однак адміністрація США і президент Дональд Трамп залишається на зв’язку з українським і європейськими лідерами. На 13 серпня в них запланована групова відеоконференція, яку скликав канцлер Німеччини Фрідріх Мерц.



