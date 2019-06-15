Зеленський звільнив з посади українського посла у Швеції

Президент Володимир Зеленський звільнив Ігоря Сагача з посади посла України Швеції. Про це йдеться в указі, опублікованому на сайті глави держави.

Хто буде призначений натомість, наразі не повідомляється.

Український дипломат Ігор Сагач обіймав цю посаду з 2015 року.

11 червня стало відомо, що президент Зеленський підписав подання про звільнення Павла Клімкіна з посади міністра закордонних справ України та запропонував призначити на цю посаду Вадима Пристайка.

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17 травня Клімкін заявив, що іде у відставку. Однак Верховна Рада не підтримала обидві постанови з таким рішенням – від парламентського комітету із закордонних справ та президента Зеленського.