Зеленський звільнив з посади українського посла у Швеції

Президент Володимир Зеленський звільнив Ігоря Сагача з посади посла України Швеції. Про це йдеться в указі, опублікованому на сайті глави держави.
Хто буде призначений натомість, наразі не повідомляється.
Український дипломат Ігор Сагач обіймав цю посаду з 2015 року.
11 червня стало відомо, що президент Зеленський підписав подання про звільнення Павла Клімкіна з посади міністра закордонних справ України та запропонував призначити на цю посаду Вадима Пристайка.
Читайте також: Клімкін заявив, що піде на парламентські вибори самовисуванцем
17 травня Клімкін заявив, що іде у відставку. Однак Верховна Рада не підтримала обидві постанови з таким рішенням – від парламентського комітету із закордонних справ та президента Зеленського.
FACEBOOK КОМЕНТАРІ