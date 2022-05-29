Внаслідок обстрілів армією РФ Луганщини минулої доби загинули дві людини, є поранені – ДСНС

Внаслідок обстрілів російськими військами Луганщини впродовж минулої доби загинули дві людини, також є поранені. Про це повідомляє 29 травня Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

У Сєвєродонецьку, де наразі тривають бої, зазначають у відомстві, вчора внаслідок обстрілів житлового сектору в старих районах міста у своєму будинку загинула жінка.

«Вчора в Лисичанську російський снаряд влучив в багатоповерхівку. Дівчина загинула на місці, чотирьох місцевих жителів госпіталізовано із травмами різного ступеня тяжкості. В місті авіаударом зруйновано кінотеатр, зазнали пошкоджень 22 будинки. Також підрозділи ДСНС ліквідували загоряння приватних житлових будинків та автобусів на території колишньої автобази», – йдеться в повідомленні.

У ДСНС інформують загалом про понад 60 зруйнованих будинків в області за добу:

в Сєвєродонецьку – 13 будинків,

Гірському – 11,

Тошківці – 7,

Врубівці – шість,

Нирковому – два.

Рятувальники інформують, що через щільність обстрілів цивільні майже не виходять з підвалів, і зауважують, що продовжують підвозити їм воду та гуманітарні набори.

Голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай та Генеральний штаб ЗСУ сьогодні дещо раніше теж повідомили, що у Сєвєродонецьку тривають бої.

Загалом, за даними очільника Луганської ОВА станом на ранок 29 травня, від початку масштабного вторгнення Росії в області загинули 332 цивільні особи.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого.

Управління Верховного комісара ООН із прав людини змогло підтвердити загибель 4031 і поранення 4735 цивільних (серед яких є і діти) через повномасштабну війну Росії проти України. Це дані від 24 лютого до півночі 26 травня, повідомили в УВКПЛ ООН. В організації наголошують, що реальні цифри – значно вищі.

Москва, попри численні свідчення і докази, заявляє, що не обстрілює цивільних в Україні.