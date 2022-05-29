Внаслідок обстрілів армією РФ Луганщини минулої доби загинули дві людини, є поранені – ДСНС

Внаслідок обстрілів російськими військами Луганщини впродовж минулої доби загинули дві людини, також є поранені. Про це повідомляє 29 травня Державна служба України з надзвичайних ситуацій.
У Сєвєродонецьку, де наразі тривають бої, зазначають у відомстві, вчора внаслідок обстрілів житлового сектору в старих районах міста у своєму будинку загинула жінка.
«Вчора в Лисичанську російський снаряд влучив в багатоповерхівку. Дівчина загинула на місці, чотирьох місцевих жителів госпіталізовано із травмами різного ступеня тяжкості. В місті авіаударом зруйновано кінотеатр, зазнали пошкоджень 22 будинки. Також підрозділи ДСНС ліквідували загоряння приватних житлових будинків та автобусів на території колишньої автобази», – йдеться в повідомленні.
У ДСНС інформують загалом про понад 60 зруйнованих будинків в області за добу:
- в Сєвєродонецьку – 13 будинків,
- Гірському – 11,
- Тошківці – 7,
- Врубівці – шість,
- Нирковому – два.
Рятувальники інформують, що через щільність обстрілів цивільні майже не виходять з підвалів, і зауважують, що продовжують підвозити їм воду та гуманітарні набори.
Голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай та Генеральний штаб ЗСУ сьогодні дещо раніше теж повідомили, що у Сєвєродонецьку тривають бої.
Загалом, за даними очільника Луганської ОВА станом на ранок 29 травня, від початку масштабного вторгнення Росії в області загинули 332 цивільні особи.
Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого.
Управління Верховного комісара ООН із прав людини змогло підтвердити загибель 4031 і поранення 4735 цивільних (серед яких є і діти) через повномасштабну війну Росії проти України. Це дані від 24 лютого до півночі 26 травня, повідомили в УВКПЛ ООН. В організації наголошують, що реальні цифри – значно вищі.
Москва, попри численні свідчення і докази, заявляє, що не обстрілює цивільних в Україні.
Масштабна війна Росії проти України
24 лютого 2022 року Росія атакувала Україну на землі і в повітрі по всій довжині спільного кордону. Для вторгнення на Київщину із наміром захопити столицю була використана територія Білорусі. На півдні російська армія, зокрема, окупувала частину Запорізької та Херсонської областей, а на півночі – райони Сумщини та Чернігівщини.
Повномасштабне вторгнення президент РФ Володимир Путін називає «спеціальною операцією». Спочатку її метою визначали «демілітаризацію і денацифікацією», згодом – «захист Донбасу».
Російська влада заявляє, що армія не атакує цивільні об’єкти. При цьому російська авіація, ракетні війська, флот і артилерія щодня обстрілюють українські міста. Руйнуванням піддаються житлові будинки та об’єкти цивільної інфраструктури у Маріуполі, Харкові, Чернігові, Житомирі, Сєвєродонецьку, а також у Києві й інших українських містах і селах.
На початок квітня Україна і країни Заходу оцінювали втрати Росії у війні в межах 15-20 тисяч убитими. Кремль називає у десять разів меншу цифру, хоча речник Путіна визнав, що втрати «значні». У березні Україна заявила про 1300 загиблих захисників. Президент Зеленський сказав, що співвідношення втрат України і Росії у цій війні – «один до десяти».
Не подолавши опір ЗСУ, вцілілі російські підрозділи на початку квітня вийшли з території Київської, Чернігівської і Сумської областей.
Після звільнення Київщини від російських військ у містах Буча, Ірпінь, Гостомель та селах області виявили факти масових убивств, катувань та зґвалтувань цивільних, зокрема дітей. Українська влада заявила, що Росія чинить геноцид. Країни Заходу беруть участь у підтвердженні фактів масових убивств. РФ відкидає звинувачення у воєнних злочинах, а вбивства у Бучі називає «постановкою».
Пізніше факти катувань та убивств українських громадян почали відкриватися чи не у всіх населених пунктах, які були під російською окупацією.
Управління Верховного комісара ООН із прав людини підтвердило 8766 втрат серед цивільних – загибель 4031 і поранення 4735 людей через повномасштабну війну Росії проти України. Це дані від 24 лютого до півночі 26 травня, повідомили в УВКПЛ ООН.
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