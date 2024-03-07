Журналіст Кушнар подякував МВС РФ «за визнання заслуг». Москва оголосила його в розшук

Журналіст Олександр Кушнар, який є автором Youtube-каналу Newsader, увечері 7 березня відреагував на рішення МВС Росії оголосити його в розшук.

«По-перше, я не росіянин, а етнічний українець. По-друге, з таким же успіхом мене може розшукувати влада КНДР та Ірану. По-третє, я маю і новіші фото. Можу надіслати. По-четверте, дякую за визнання заслуг. По-пʼяте, вони значно полегшили мені можливість відмовитися від російського громадянства», – написав Кушнар у телеграмі.

Раніше 7 березня МВС Росії оголосило в розшук журналіста Олександра Кушнаря, який живе в Литві й виступає проти війни в Україні. На це звернуло увагу видання «Медіазона». Як сказано в базі МВС, Кушнаря розшукують «за статтею Кримінального кодексу», але обставини справи не розголошуються.

Кушнар співпрацював із Радіо Свобода. Наразі журналіст веде новинний Youtube-канал Newsader. 2022 року міністерство юстиції РФ включило його до реєстру «іноземних агентів».