Стала відома причина смерті 3 військових-контрактників на Житомирщині

Троє військових-контрактників, тіла яких 8 жовтня було виявлено в орендованій квартирі у Житомирській області, отруїлися чадним газом, повідомили у Держслужбі з надзвичайних ситуацій.

«8 жовтня в селі Новоівницьке Андрушівського району попередньо через отруєння чадним газом (несправність газового приладу) в квартирі загинули 3 людини (військовослужбовці в/ч А1912)», – йдеться в повідомленні.

Рятувальники додали, що при цьому ознак пожежі не було.

У четвер в управлінні Нацполіції в Житомирській області повідомили, що вранці правоохоронці отримали повідомлення про виявлення тіл трьох чоловіків в одному з помешкань у селі Новоівницькому Андрушівського району. За даними поліції, під час поверхневого огляду тілесних ушкоджень ні в кого з них не було. Померлі – двоє 23-річних контрактників із Сумщини та Дніпропетровщини та 21-річний уродженець Чернівців.