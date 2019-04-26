В Житомирській області ліквідували пожежу на площі 15 гектарів, яка тривала весь день

Увечері 26 квітня рятувальникам вдалося ліквідувати пожежу на території Виступовицького лісництва Житомирської області, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

За даними ДСНС, горіння в лісовому масиві зафіксували ще станом на 9 ранку 26 квітня. Вогонь поширився на площі 15 гектарів, відстань від кордону з Білоруссю становила близько п’яти кілометрів.

Гасіння пожежі ускладнювалося тим, що рятувальники не могли дістатися окремих осередків вогню, тож задіяли авіацію, повідомляють у відомстві.

«Протягом 26 квітня авіацією ДСНС здійснено 13 скидів (50 т) води. Всього з початку робіт здійснено 18 скидів (84 тонн) води. До гасіння було залучено 136 чоловік та 20 одиниць техніки, з них від ДСНС: 30 чоловік особового складу та 6 одиниць техніки», – повідомляє ДСНС.

Рятувальникам вдалося локалізувати пожежу вдень, а повністю ліквідувати – о 19 годині вечора.

Про причини займання ДСНС не повідомляє.