Понад 600 населених пунктів знеструмлені через сильний вітер – ДСНС

У ніч із 1 на 2 липня 601 населений пункт був знеструмлений через сильний вітер, повідомила Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

У відомстві зазначили, що 291 населений пункт залишився без світла у Чернігівській області, 101 – у Житомирський, 85 – у Київській, 73 – у Сумській, 51 – у Рівненській.

2 липня в Україні, крім її південних областей, ДСНС очікує грози, шквали 15-20 метрів на секунду, у західних, північних та центральних областях подекуди значні дощі, град та шквали 25-30 метрів на секунду.