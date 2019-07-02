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02 Липень 2019, Київ 10:00
Новини | Події

Понад 600 населених пунктів знеструмлені через сильний вітер – ДСНС

ДСНС: 291 населений пункт залишився без світла у Чернігівській області

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У ніч із 1 на 2 липня 601 населений пункт був знеструмлений через сильний вітер, повідомила Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

У відомстві зазначили, що 291 населений пункт залишився без світла у Чернігівській області, 101 – у Житомирський, 85 – у Київській, 73 – у Сумській, 51 – у Рівненській.

2 липня в Україні, крім її південних областей, ДСНС очікує грози, шквали 15-20 метрів на секунду, у західних, північних та центральних областях подекуди значні дощі, град та шквали 25-30 метрів на секунду.

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