Сурков: після Золотого потрібно перейти до Петрівського і підготовки до «нормандського саміту»

Після розведення сил у Золотому-4 Луганської області потрібно перейти до «аналогічних процедур» у Петрівському Донецької області, заявив помічник президента Росії Володимира Путіна Владислав Сурков у коментарі виданню ТАСС.

«Якщо все вийде в Золотому, потрібно одразу почати аналогічні процедури в Петрівського. Після цього, не втрачаючи темпу, почати підготовку до «нормандського саміту», – сказав Сурков.

Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявив, що вже є попередня дата саміту лідерів «нормандського формату», проте поки він не може говорити про неї.

29 жовтня штаб української воєнної Операції об’єднаних сил повідомив, що о 12:00 почався процес розведення сил і засобів у районі Золотого-4 на Луганщині.

1 жовтня в столиці Білорусі Мінську учасники Тристоронньої контактної групи щодо мирного врегулювання ситуації на сході України домовилися про початок розведення сил і засобів біля Петрівського Донецької області і Золотого-4 Луганської області із 7 жовтня.

Як повідомив міністр закордонних справ України Вадим Пристайко, це розведення були змушені відкласти через порушення російськими гібридними силами режиму припинення вогню в цих місцевостях. Зокрема, вранці 7 жовтня бойовики впродовж 20 хвилин вели обстріл у районі ділянки планованого розведення сил біля Золотого.