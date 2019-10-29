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29 жовтня 2019, Київ 17:08
Новини | Політика

Сурков: після Золотого потрібно перейти до Петрівського і підготовки до «нормандського саміту»

Сурков: якщо все вийде в Золотому, потрібно одразу почати аналогічні процедури в Петрівського

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Після розведення сил у Золотому-4 Луганської області потрібно перейти до «аналогічних процедур» у Петрівському Донецької області, заявив помічник президента Росії Володимира Путіна Владислав Сурков у коментарі виданню ТАСС.

«Якщо все вийде в Золотому, потрібно одразу почати аналогічні процедури в Петрівського. Після цього, не втрачаючи темпу, почати підготовку до «нормандського саміту», – сказав Сурков.

/**/ /**/ Окопи ЗСУ в селищі Золоте-4, вересень 2019 року
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Розведення військ в районі Золотого: що відомо на цей момент

Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявив, що вже є попередня дата саміту лідерів «нормандського формату», проте поки він не може говорити про неї.

29 жовтня штаб української воєнної Операції об’єднаних сил повідомив, що о 12:00 почався процес розведення сил і засобів у районі Золотого-4 на Луганщині.

1 жовтня в столиці Білорусі Мінську учасники Тристоронньої контактної групи щодо мирного врегулювання ситуації на сході України домовилися про початок розведення сил і засобів біля Петрівського Донецької області і Золотого-4 Луганської області із 7 жовтня.

Як повідомив міністр закордонних справ України Вадим Пристайко, це розведення були змушені відкласти через порушення російськими гібридними силами режиму припинення вогню в цих місцевостях. Зокрема, вранці 7 жовтня бойовики впродовж 20 хвилин вели обстріл у районі ділянки планованого розведення сил біля Золотого.

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