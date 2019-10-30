МЗС Німеччини: розведення сил у Золотому – це важливий «знак надії»

Розведення сил і засобів у районі Золотого Луганської області є важливим «знаком надії», заявило Міністерство закордонних справ Німеччини у Twitter.

«Протягом п’яти років конфлікт вирує на сході України. Розведення сил у Золотому – важливий для місцевого населення знак надії, що реальний прогрес у напрямку миру можливий. Розведення повинне продовжуватися в інших частинах регіону», – заявили в МЗС Німеччини.

1 жовтня в столиці Білорусі Мінську учасники Тристоронньої контактної групи щодо мирного врегулювання ситуації на сході України домовилися про початок розведення сил і засобів біля Петрівського Донецької області і Золотого-4 Луганської області із 7 жовтня. Цього не відбулося через обстріли.

29 жовтня штаб української воєнної Операції об’єднаних сил повідомив, що о 12:00 почалося розведення сил і засобів у районі Золотого-4 на Луганщині. Командувач ООС Володимир Кравченко заявив, що цей процес відбуватиметься протягом трьох діб.

30 жовтня українська сторона Спільного центру контролю та координації (СЦКК) режиму припинення вогню на Донбасі наголосила, що перед початком розведення сил і засобів підтримувані Росією бойовики не дотрималися умови про відсутність обстрілів поблизу Золотого в Луганській області упродовж семи днів.