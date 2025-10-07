Ціна на золото наблизилося до 4000 доларів за унцію, оскільки шатдаун у США та політична криза у Франції додали невизначеності на фінансових ринках.

Ціна золота в злитках піднялася до 3977,44 доларів за унцію.

З початку цього року ціна на золото зросла на майже 50 відсотків.

Золото, яке часто вважається «тихою гаванню» у часи потрясінь, перебуває на шляху до свого найкращого року з 1979 року, коли ціни зросли більш ніж на 100% у період високої інфляції, знецінення долара та геополітичної кризи на Близькому Сході.

Як зауважує Bloomberg, одна з найбільших інвестиційних компаній у США та світі Goldman Sachs Group Inc, відображаючи позитивні настрої щодо золота, підвищив свій прогноз ціни на грудень 2026 року до 4900 доларів за унцію з 4300 доларів.



