Нічна атака РФ: ЗСУ знешкодили 154 з 183 безпілотників, є влучання на 11 локаціях

Українські військові знешкодили 154 з 183 безпілотників, якими вночі атакувала Росія, повідомляють у телеграмі Повітряні сили ЗСУ.

За даними ЗСУ, у ніч на 08 жовтня (із 18:30 07 жовтня) противник атакував 183 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера та безпілотниками інших типів із напрямків: Міллерово, Курськ, Брянськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ – РФ, а також з Гвардійського, Чауди – тимчасово окупованого Криму, близько 100 із них – «Шахеди».

Українські військові зафіксували влучання 22 ударних БпЛА на 11 локаціях. У повітряному просторі залишаються кілька російських БпЛА, атака триває.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



