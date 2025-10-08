Генштаб ЗСУ: за добу на фронті сталося 200 боєзіткнень, майже чверть – на Покровському напрямку

Протягом попередньої доби на фронті зафіксовані 200 бойових зіткнень, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України вранці 8 жовтня.

Зокрема, Сили оборони відбили сім російських атак на Північно-Слобожанському і Курському напрямках. На Південно-Слобожанському напрямку відбулося 29 боїв.

На Куп’янському напрямку російські війська атакували вісім разів – Сили оборони відбивали штурмові дії поблизу Куп’янська та в бік Петропавлівки, Новоплатонівки, Піщаного, Степової Новоселівки.

На Лиманському напрямку російські загарбники атакували 12 разів, намагаючись просунутися вперед поблизу населених пунктів Середнє, Шандриголове, Новоселівка, Дерилове, Карпівка, Торське.

Штаб також повідомляє про 11 боєзіткнень на Сіверському напрямку і 18 – на Торецькому.

На Краматорському напрямку російська армія наступальних дій не проводила.

«На Покровському напрямку наші захисники зупинили 46 атак агресора в районах населених пунктів Володимирівка, Никанорівка, Сухецьке, Миролюбівка, Нове Шахове, Іванівка, Родинське, Червоний Лиман, Мирноград, Новоекономічне, Лисівка, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Новомиколаївка, Горіхове, Дачне, Філія та в напрямку Новопавлівки й Балагану», – йдеться в зведенні.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили 32 російські штурмові дії. На Гуляйпільському напрямку зафіксували 11 бойових зіткнень поблизу Полтавки та Малинівки.

На Оріхівському напрямку відбулося вісім боїв – російська армія намагалася просунутися поблизу Плавнів, Степового та в напрямку Степногірська й Новоандріївки. ЗСУ відбили три російські атаки на Придніпровському напрямку.





7 жовтня речник Сил оборони півдня Владислав Волошин повідомив, що російські війська збільшили кількість ударів на південних напрямках. За його словами, ситуація там «доволі непроста і має певні тенденції до загострення».

За спостереженнями британської розвідки у вересні, Покровськ як логістичний центр на Донеччині залишається головним пунктом російських наступальних операцій. Він стримує просування Росії далі в Донецькій області й у напрямку Краматорська і Слов’янська.

На Новопавлівському напрямку, як підрахували в DeepState, російська армія мала найбільші територіальні досягнення в Україні у вересні – 53% від усіх. При тому, що на цю ділянку фронту припадало тільки 16% штурмових дій агресора за місяць.

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський 1 жовтня заявив, що українські військові розсікли так званий «Добропільський виступ» російських військ.



