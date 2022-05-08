ЗСУ за добу знищили 14 російських повітряних цілей – командування

Збройні сили України за добу 7 травня знищили 14 повітряних цілей російських військ, повідомило Командування повітряних сил ЗСУ в ніч на 8 травня.

Йдеться про:

один гелікоптер,

11 БпЛА (ОТР),

дві крилаті ракети.

«Авіація Повітряних сил продовжує завдавати ракетно-бомбових ударів по позиціях окупантів на різних напрямках. А справжні авіаційні баталії із залученням десятків літаків, розгортаються поблизу українського острова Зміїний в акваторії Чорного моря, де противник зазнає відчутних втрат, як в «острівних силах», так і в морських суднах», – йдеться в повідомленні.

За даними Генштабу ЗСУ, втрати живою силою Росії у повномасштабній війні проти України перевищили 25 тисяч.

Москва про свої втрати у війні проти України останнім часом не повідомляє. 25 березня лише вдруге від початку масштабного вторгнення російська сторона оприлюднила дані про втрати російських військ, згідно з якими 1 351 російський військовослужбовець загинув, ще 3 825 – зазнали поранень​.

7 квітня речник президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков в інтервʼю Sky News визнав, що російські війська зазнали «значних втрат» в Україні.

За оцінками НАТО, про які писало видання Time ще 24 березня, за час військових дій могли бути вбиті на той час від 7 до 15 тисяч російських військових.