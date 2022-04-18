Для посилення наступу війська РФ планують доукомплектуватися до 24 квітня – Генштаб ЗСУ

Для посилення наступальних можливостей війська РФ продовжують формувати додаткові підрозділи на території Ростовської області Росії та в анексованому Криму. Як повідомляє Генштаб Збройних сил України, для посилення наступу заплановано провести доукомплектування російських військ до 24 квітня.

«Планується їх (додаткові підрозділи – ред.) використання для підтримки бойових дій основних сил у другому ешелоні, охорони адміністративних будівель та важливих об’єктів інфраструктури на захоплених територіях. За наявною інформацією, орієнтовний термін формування – до 24 квітня цього року», – йдеться в повідомленні.

Перевірити з інших джерел плани російської сторони щодо таких намірів не є можливим.

Як вказує Генштаб ЗСУ, основні зусилля військ РФ зосереджені на встановленні повного контролю над територією Донецької і Луганської областей та утриманні раніше захоплених земель.

«Не виключаються провокаційні дії та застосування противником армійської авіації у прикордонних з Україною районах Російської Федерації, зокрема завдання ударів по цивільних об’єктах», – вказують українські військові.

Раніше повідомлялося, що війська РФ завершують створення наступального угруповання на сході України.

У ГУР Міноборони припустили, що війська РФ намагаються здобути хоч якийсь тактичний успіх до Великодня.