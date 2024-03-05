Новопавлівський напрямок: армія Росії 34 рази намагалася прорвати оборону ЗСУ – Генштаб

Російські війська протягом дня завдали двох ракетних і 67 авіаційних ударів, а також 95 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по українських позиціях і населених пунктах – про це заявив Генеральний штаб увечері 5 березня.

На північних напрямках ситуація суттєво не змінювалася. Також штаб не фіксував наступальних дій російських загарбників на Куп’янському напрямку.

«На Лиманському напрямку нашими воїнами відбито п’ять атак противника в районі населеного пункту Терни Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався прорвати оборону наших військ. На Бахмутському напрямку, силами оборони відбито одну атаку противника в районі населеного пункту Біла Гора Донецької області, де ворог намагався покращити своє тактичне положення», – йдеться в зведенні.

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Крім того, Збройні сили відбили 22 атаки російських військ на Авдіївському напрямку, поблизу Бердичів, Тоненького, Первомайського, Невельського, Семенівки та Орлівки.

«На Новопавлівському напрямку сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Георгіївки, Новомихайлівки, Пречистівки та Красногорівки Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, 34 рази намагався прорвати оборону наших військ», – повідомляє командування.

Штаб також зафіксував п’ять «безуспішних атак» РФ поблизу Гуляйполя, Малинівки та Роботиного на Оріхівському напрямку.

Крім того, російська армія здійснила два штурми у спробі вибити українські підрозділи з плацдармів на лівобережжі Дніпра на Херсонщині.

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Генштаб звітує про 11 авіаційних ударів ЗСУ по російських військах і ракетні ураження чотирьох військових цілей РФ.

У ніч проти 5 березня російські телеграм-канали почали повідомляти про вибухи в районі Керчі в окупованому Криму – жителі міста та окупаційна адміністрація заявили про атаку безпілотниками та ракетами. Вранці Головне управління розвідки Міноборони підтвердило затоплення судна морськими дронами Magura V5 у співпраці з Військово-морськими силами ЗСУ та за підтримки Міністерства цифрової трансформації України.